Guerre au Moyen-Orient : focus sur l’île stratégique de Kharg

Selon plusieurs médias américains, les forces armées des États-Unis pourraient prochainement lancer une opération terrestre sur le sol iranien, et l’île de Kharg est envisagée.

Les forces armées des États-Unis pourraient prochainement lancer une opération terrestre sur le sol iranien impliquant la 82ᵉ division aéroportée. Parmi les sites potentiels d’intervention, l’île de Kharg attire particulièrement l’attention. Située à une vingtaine de kilomètres des côtes iraniennes, Kharg est le principal hub d’exportation pétrolière de l’Iran, où transite plus de 90 % de la production nationale.

L’éventualité d’une attaque sur cette île soulève des questions à la fois stratégiques et juridiques. Du point de vue militaire, frapper Kharg ne se limiterait pas à neutraliser des installations militaires ou des forces iraniennes. Il s’agirait directement de toucher au cœur économique du pays, perturbant gravement ses exportations de pétrole et, par extension, ses revenus essentiels au financement de ses activités militaires.

Cette perspective met en lumière une zone grise du droit international. Normalement, les civils et leurs infrastructures économiques bénéficient d’une protection stricte lors des conflits armés. Mais Kharg est une exception complexe : bien que ses infrastructures soient civiles, elles servent directement à financer l’armée iranienne. Contrôler ou bloquer le terminal pétrolier équivaut donc à une attaque à la fois civile et militaire, rendant la légalité d’une telle opération incertaine.

Comment appliquer le droit international dans des conflits où les infrastructures économiques civiles financent directement l’effort de guerre ? Frapper Kharg pourrait être perçu comme une action stratégique majeure pour affaiblir l’Iran, mais elle pourrait également soulever des controverses sur la légitimité et les conséquences humanitaires d’une telle intervention.

En résumé, l’île de Kharg représente bien plus qu’une simple cible militaire. Une intervention américaine sur ce site viserait l’économie iranienne comme on viserait une armée, mettant en lumière les limites et ambiguïtés du droit international en matière de protection des infrastructures civiles en période de guerre. Alors que la situation reste très tendue, la communauté internationale observe de près la possibilité d’une escalade terrestre sur ce point stratégique du Golfe Persique.