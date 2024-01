Après être passé par Megève, le Cantal, ou l’Alsace, Loïs Bée est revenu en Centre-Val de Loire en août 2022. Le jeune chef a notamment grandi à la Ferté-Saint-Aubin, et n’avait pas forcément prévu de remettre les pieds dans le Loiret. Mais c’était sans compter sur la proposition du chef étoilé Christophe Hay qu’il ne pouvait pas refuser.

« C’est un défi (…) J’avais quitté l’Orléanais, toute cette région du Centre-Val de Loire. Et quand Christophe m’appelle pour me dire qu’il est peut-être temps de rentrer à la maison, ça m’a fait plaisir. Et je me suis senti redevable, comme si j’avais une mission ».

Guide Michelin

Et la mission était de taille puisque Loïs Bée a pris les rênes d’un restaurant déjà étoilé Michelin, donc pas question de se rater. Mission plutôt réussie, puisqu’en 2023, La Table a conservé son étoile, et Loïs Bée a même été sacré « Grand de demain » par le Gault et Millau.

« Les étoiles, c’est toute ma vie. Les notes qu’on peut avoir au Gault et Millau, c’est tout ce qui nous fait vibrer. Derrière chacun des cuisiniers étoilés, en tout cas de ceux que je connais, il y a toujours cette flamme de se dire « un jour je serai 2, un jour je serai 3 (étoiles) » ».

Alors 2ème étoile ou pas ? Loïs Bée sera fixé sur son sort le 18 mars prochain, lors de la cérémonie du Guide Michelin, qui se tiendra cette année à Tours. « On vise clairement cette 2ème étoile qui nous fait rêver (…) c’est pour la région. On a envie, par cette cuisine du Centre-Val de Loire, de faire briller notre région et donner envie à des cuisiniers de la France entière de venir cuisiner à nos côtés ».

En 2023, la région Centre comptait 21 restaurants étoilés Michelin, trois ont obtenu l’étoile verte pour leur engagement éco-responsable et durable, et 24 « Bib gourmand ».