« Hackney Diamonds » : les Rolling Stones dévoilent leur 24ème album

Pour ce nouvel album, Mick Jagger (qui fête cette année ses 80 ans) et sa bande se sont entourés de nombreuses stars : Lady Gaga, Elton John ou encore Stevie Wonder. On retrouve également Paul McCartney, ex-membre des Beatles, groupe avec qui l’on prêtait une rivalité aux Stones, jouant de la basse sur le titre « Bite My Head Off ».

Parmi les morceaux les plus convaincants, on peut citer « Rolling Stone Blues », reprise de « Rollin’ Stone », joué uniquement par Mick Jagger et Keith Richards. L’émotion prendra sans doute le dessus chez les fans sur « Mess It Up » et « Live By The Sword », derrière lesquels on retrouve Charlie Watts, le batteur historique disparu en 2021.