Halloween à Orléans : les Frangins vont vous faire peur !

Les Frangins, ce sont Franck, Allan et Chris. Ils ont créé à la fois un réseau d’artisans spécialisés dans les travaux, mais aussi un réseau de commerçants. Et ainsi, très régulièrement, ils organisent des évènements pour dynamiser le centre-ville et les commerces.

Le prochain grand rendez-vous aura lieu les 28 et 31 octobre prochain… pour Halloween ! Fort du succès de l’édition 2022, l’Or’ror Quest est donc de retour, « pour nous faire peur » assure Franck. « On va recruter les joueurs pour une soirée, ils vont devenir chasseurs de fantôme. C’est à peu près 2h de jeux. Ça se passer dans différents endroits insolites d’Orléans, dont un bateau fantôme. C’est un Cluedo géant, avec une enquête à mener ».

Entre 100 et 150 participants sont attendus. L’an dernier, l’évènement a affiché complet en très peu de temps. À noter qu’il faut s’inscrire au préalable sur le site des Frangins.

Les classiques

Tout au long de l’année, les Frangins organisent d’autres évènements, tournés notamment vers le cinéma, avec la rediffusion de vieux films ou dessins animés qui ont marqué toute une génération. Ce sera le cas au cinéma Pathé d’Orléans, notamment ce 22 octobre, avec « L’étrange Noël de Monsieur Jack », ou le 12 novembre avec « La Petite Sirène ».

« L’idée c’était de mettre en avant les classiques qu’on a connu pendant notre enfance, parce qu’on est très années 90 chez les Frangins. Il y a possibilité de rencontrer les artistes avant, et on a un quizz interactif géant sur l’écran de cinéma, où tout le monde joue avec son téléphone portable. C’est très convivial et il y a des lots à gagner. »

À noter la présence de Dorothée Jemma, la comédienne qui donne sa voix à Sally dans la version Française de l'étrange Noel de Mr Jack, mais également à Rachel dans la série phénomène "Friends", ou encore Glaire Guyot, qui n’est autre que la voix française d’Ariel dans « La Petite Sirène ».

Enfin avis aux amateurs de mangas, le vendredi 27 octobre, à l’occasion de la Japan Expo d’Orléans, le film One Piece : Red sera rediffusé également au cinéma Pathé d’Orléans.