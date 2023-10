Les prix des bonbons ont bondi, en moyenne, de 21% en un an, selon l’UFC Que Choisir.

Afin d'obtenir ces résultats : l’association de consommateurs a passé au peigne fin les prix de produits dans près de 6500 grandes surfaces, le 18 octobre dernier.

Et pas de jaloux puisque tout le monde en prend semble épinglé : Haribo et ses Schtroumpfs à +26%, ses Chamallows à +24%, ou encore ses Dragibus à +23%. Autres marques : les M&M’s à +13% ou les Shoko Bons +11%.

Les marques, et notamment le leader dans le domaine des sucreries, Haribo, expliquent que ces hausses viennent de l’augmentation du prix des matières premières que l’on utilise pour fabriquer ces bonbons. On peut prendre comme exemple le sucre et les amidons, qui ont tout simplement doublé.

Pour comprendre, il faut se rendre en Thaïlande ou au Brésil. Ce sont des pays où le sucre est récolté mais où le climat a été perturbé ces derniers temps. Résultat : un prix du sucre qui atteignait en septembre dernier son plus haut niveau depuis 13 ans, selon l’ONU.