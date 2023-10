"Hamas Tacos" : un restaurant Chamas Tacos menacé de fermeture d'une lettre lumineuse défectueuse

C'est ce qu'on appelle un coup du sort. Mercredi soir, le restaurant fast-food Chamas Tacos de Valence, dans la Drôme, s’est vu menacé de fermeture administrative. En cause : l’enseigne lumineuse du restaurant, défectueuse, n’affichait plus la lettre "C", laissant donc apparaître les mots " Hamas Tacos" . A la suite de "nombreuses plaintes de riverains" liées à l’attaque du Hamas en Israël, des policiers municipaux sont en effet intervenus pour demander au gérant de ce restaurant d'éteindre sur le champ son enseigne lumineuse sous peine de fermeture administrative.

"Cette histoire est très grave, elle va trop loin. Le C est tombé en panne il y a des mois de cela. On a fait un devis pour refaire toute la façade dans les prochains mois. J'ignorais jusqu'à maintenant que le "Hamas" était une organisation terroriste. C'est une triste coïncidence, du hasard complet. Nous on fait du commerce, pas de la politique", a confié le gérant du restaurant auprès de la chaîne France 3, assurant qu'il ne s’agit pas d’une "provocation". "On ne fait pas de politique ici, on fait du commerce", s'est-il défendu. En attendant les réparations, l’enseigne restera donc bel et bien éteinte.