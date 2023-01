Hannah Spearritt : l'ancienne membre du groupe S Club 7 confie être aujourd'hui SDF

Hannah Spearritt, membre du S Club 7, le groupe à succès des années 2000, a récemment déclaré qu'elle était actuellement sans-abri. "Les gens pensent que nous devons tous être millionnaires, mais malheureusement, ce n'est tout simplement pas vrai", a confié l'artiste aujourd'hui âgée de 41 ans auprès de The Sun. Celle qui enchaînait les tubes de 1998 à 2003 a connu quatre logements temporaires au cours des six derniers mois. L'ancienne pop star a malheureusement perdu son logement il y a quelques semaines, juste avant Noël, et s'est donc retrouvée à la rue avec son compagnon et ses deux filles Tea, 4 ans et Tora, 2 ans.

"Nous n'avions nulle part où aller"

"C'était très stressant. Notre propriétaire nous réclamait l'argent, et il a vendu sa maison si vite. Nous avons fini avec un ordre de quitter la maison en deux jours", a-t-elle raconté au tabloïd britannique, précisant qu'ils avaient pu être relogé en urgence dans des bureaux appartenant à une amie. "Ce qui a été difficile, c'est que cela ne nous a pas laissé le temps de retrouver un autre endroit. Nous avons eu de la chance de retrouver cet endroit pour dormir, nous n'avions nulle part où aller. Pour les enfants, de vivre dans ces bureaux, c'était plutôt amusant, pour moi c'était stressant. Surtout avec eux. Mais bon, on fait avec. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, dit-on".