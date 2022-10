HappyVore dans le Loiret : une quinzaine d’emplois à pourvoir !

Guillaume Dubois nous dévoile ses secrets : Guillaume Dubois nous dévoile ses secrets :

HappyVore propose donc des produits 100% naturels, nutriscore A ou B, qui ont su trouver leur public. Et pas forcément des végétariens. “47% des Français disent vouloir manger davantage de végétal, nous explique Guillaume Dubois. On s’adresse à ceux qui veulent diminuer leur consommation de viande, qui sont de plus en plus nombreux. Une tendance qui s’est accélérée pendant le confinement (...) pour des raisons de santé, de bien-être animal, mais aussi de curiosité alimentaire”.

Installation dans le Loiret

Depuis sa création, Happyvore a multiplié son chiffre d’affaires par trois. Une croissance qui lui permet aujourd’hui de s’aggrandir. Une usine va ouvrir en janvier 2023, sur l’ancien site Labeyrie de Chevilly dans le Loiret.