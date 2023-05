Harrison Ford, Festival de Cannes... Rencontre avec l’Orléanais Ethann Isidore à l’affiche du prochain Indiana Jones !

"Tout a commencé avec une animatrice qui m’a repéré au centre aéré. Elle m’a demandé si ça m’interessait de faire des castings. J’en ai passé quelqu’uns et puis j’y ai pris goût. J’ai été pris dans un court-métrage qui s’appelle Au revoir Tom Selleck de Ridwane Bellawell. Ensuite j’ai eu des petits rôles dans des séries comme Sam ou Mortel et là j’ai été repéré par une agent qui a appelé ma mère en 2021, en lui disant que je devais passer un casting pour une grande franchise américaine d’aventure !"

"Je commence tout doucement à me réhabituer à la vie "classique", mais le lycée et les potes c’est cool aussi !"

À seulement 16 ans, Ethann Isidore vit un véritable conte de fée ! Le jeune acteur orléanais revient du Festival de Cannes où il a monté les marches en compagnie d’Harrison Ford, à l’occasion de la présentation du nouveau et dernier Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, dans lequel il incarne Teddy, un garçon que rencontre l'aventurier dans les rues de Marrakech. Celui qui a fait ses débuts à 6 ans sur les planches mène une double vie entre les cours au lycée Pothier à Orléans et les tournages. Rencontre.

Tu joues le rôle de Teddy dans le film, la franchise Indiana Jones tu connaissais avant d’être pris au casting ?

"Bien sûr que je connaissais on me pose tout le temps la question ! J’ai regardé ça avec mes parents depuis tout petit !"

On le disait tu reviens du Festival de Cannes, comment tu l’as vécu ?

"C’était génial. Le Festival de Cannes c’est un feu d’artifice, c’est luxueux, tout le monde est bien habillé, les gens sont beaux. À propos de Cannes, j’ai d’ailleurs un petit truc à vous raconter. J’ai vu pleurer Harrison Ford lorsqu’il a reçu sa Palme d’Or d’honneur surprise juste après un hommage à sa carrière. Je ne l’avais jamais vu dans cet état-là. Aussi à la fin de la projection du film, durant la scène finale, je l’ai vu en larmes c’était tellement beau."

Indiana Jones 5 ce n’est pas qu’Harrison Ford, il y avait aussi d’autres grands noms au casting !

"Oui j’ai aussi rencontré Antonio Banderas qui m’a donné quelques cours d’espagnol et Mads Mikkelsen, qui lui parle un peu français ! Tous les deux sont très charismatiques. Je me sentais considéré sur le tournage, on est une grande famille et c’est la première fois que j’ai réellement senti ça sur un plateau. Cette impression d’être en osmose avec toute l’équipe."

La suite c’est quoi pour toi ?

"Continuer dans le ciné ! Et sinon on va me voir prochainement dans Fiasco sur Netflix, une série comique avec Pierre Niney et François Civil réalisée par Igor Gotesman le réalisateur de Family Business. Je reviendrai vous raconter comment ça s’est passé !"

Indiana Jones et la Cadran de la Destinée sortira le 28 juin en France.