Harry Potter est un livre "qu’on retrouvera dans 20 ans"

Harry Potter n’a pas pris une ride. 25 ans après l’apparition du premier tome, de nombreux fans du jeune sorcier vont se rendre dans des librairies partout en France pour célébrer son anniversaire.

Salarié à la librairie Lhériau basée à Angers, Sébastien Pitault assure que l’événement est un franc succès chaque année : « ce n’est pas la première fois qu’on participe, car c’est un événement qui fédère assez facilement, malgré le fait que Harry Potter soit une série assez ancienne, les lecteurs sont impatients de se retrouver ».

"J.K. Rowling a réussi à rendre son personnage atemporel"

Mais pourquoi, 25 ans après la naissance du phénomène, le roman fascine autant ? « C’est un des rares livres qui saute les générations, ça se lit encore aujourd’hui. J.K. Rowling a réussi à rendre son personnage atemporel, il représente tout le monde, et non une génération. On peut encore s’identifier, même si on est un enfant de 2020 alors que Harry Potter est né fin 1990. Ça fait partie de ces livres qu’on retrouvera dans 10, 20 ans », explique le libraire.

Livres illustrés, jeux de société, carnets, stylos… Les produits dérivés de l’univers du sorcier sont très nombreux pour maintenir la magie intacte. Et dès le début des aventures de Harry Potter, la sortie des livres était déjà très inventive, se souvient Sébastien Pitault : « à chaque sortie de livre, il y avait un engouement monstre, les livres sortaient à minuit, de manière assez théâtralisée il fallait venir tard à la libraire, on récupérait son exemplaire et ont été comme un dingue. »

Encore aujourd’hui, Harry Potter fait partie des livres en tête des ventes lorsqu’il a été acheté avec le pass culture, destiné aux 15-18 ans. Retrouvez ici toutes les animations organisées près de chez vous à l’occasion des 25 ans de la saga.