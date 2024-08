Wingardium Leviosa : léger comme une plume... Il faudra appliquer cette formule à la lettre pour être le plus rapide, et s'emparer du vif d'or, précieux sésame pour remporter une partie de quidditch dans l'univers créé par J.K Rowling . En effet, dans cette adaptation du jeu qu'on retrouve dans les livres, puis dans les différents films de la saga Harry Potter, il s'agira de se livrer à une bataille sans merci pour attraper la petite balle ailée, volant à une vitesse quasi irrattrapable, à part pour les plus grands sociers de Poudlard.

Gameplay et date de sortie

Harry Potter: Quidditch Champions sera disponible dès le 3 septembre 2024. Les joueurs pourront le retrouver en version dématérialisée sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Les versions physiques du jeu seront lancées le 8 novembre 2024. Les détenteurs de consoles Nintendo Switch devront attendre une date ultérieure pour découvrir le jeu sur leur plateforme. De plus, le jeu sera accessible gratuitement pendant 30 jours pour les abonnés PlayStation Plus Essential à partir de sa sortie.



Côté gameplay, le jeu propose une expérience immersive et dynamique du quidditch, permettant aux joueurs de vivre des matchs intenses, que ce soit en solo ou en multijoueur. Les joueurs pourront endosser les rôles de Poursuiveur, Attrapeur, Gardien ou Batteur, chacun avec ses propres compétences et styles de jeu. Le gameplay se veut riche et détaillé, avec des terrains variés allant des arènes légendaires aux cartes inédites du monde des sorciers.

Harry Potter: Quidditch Champions propose plusieurs modes pour satisfaire les différentes attentes des joueurs :

Mode Carrière Solo : Les joueurs peuvent s'engager dans une carrière en solo avec pour objectif ultime de remporter la Coupe du Monde de Quidditch. Ce mode permettra de participer à divers championnats et de progresser à travers différentes arènes.

Mode Compétitif en Ligne : Pour ceux qui recherchent le défi, le mode en ligne permettra de s'affronter avec des joueurs du monde entier dans des matchs compétitifs.

De plus, les joueurs auront la possibilité de jouer avec des personnages emblématiques de la saga, comme Harry Potter, Ron Weasley, Drago Malfoy ou encore Cho Chang. Enfin, un éditeur de personnage détaillé permettra de créer des champions personnalisés, à votre image par exemple.