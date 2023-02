Harry Potter : voici pourquoi les fans appellent au boycott du jeu vidéo "Hogwarts Legacy"

"Hogwarts Legacy: l'héritage de Poudlard" dont la sortie est prévue ce vendredi 10 février, va-t-il faire un flop ? Les appels au boycott de ce jeu vidéo tiré de l'univers d'Harry Potter ne cessent de se multiplier partout dans le monde. La raison ? Les positions considérées transphobes de l'autrice de la saga, J. K. Rowling.

J.K. Rowling au cœur d'une polémique

Pour comprendre les faits, il faut remonter au 6 juin 2020, lorsque l'écrivaine a partagé sur Twitter un article mentionnant les "personnes qui ont leurs règles". La romancière a alors tourné en ridicule cette formulation, estimant qu'il suffisait de parler de "femmes". Cette intervention n'a pas plu aux militants LGBT qui ont rappelé que certains hommes transexuels avaient toujours leurs règles. La polémique ne s'est pas arrangée quand, en mars 2022, J.K. Rowling s'est opposée à une loi écossaise visant à faciliter les parcours de transition, comme le rappelle BFM TV. Depuis, nombreux sont ceux qui condamnent les propos de l'autrice d'Harry Potter et appellent au boycott à chaque nouvelle sortie. Selon eux, l'action d'acheter implique en effet de "reverser de l'argent à J.K. Rowling".

Le premier personnage transgenre de la saga Harry Potter

Pour calmer la polémique, les équipes d’Avalanche Software, les créateurs du jeu vidéo, annoncent avoir tout mis en oeuvre pour "créer un jeu qui soit représentatif du monde riche et diversifié de Harry Potter, ainsi que des groupes de personnes qui jouent à des jeux”. Ils ont donc créé le premier personnage transgenre de la saga Harry Potter : Sirona Ryan, qui annonce dans le jeu qu’elle est "en fait une sorcière, et non un sorcier".

Malheureusement, cela ne semble pas suffisant pour éteindre le scandale. Classé parmi les titres les plus attendus de 2023, Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard devrait tout de même obtenir le succès escompté. Ce mardi 7 février, il est devenu le jeu vidéo le plus regardé en direct sur Twitch, avec plus de 1,25 million de spectateurs réunis en même temps pour le découvrir.