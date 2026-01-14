Harry Styles : des affiches mystérieuses pour annoncer son retour ?

Tous les moyens sont bons pour annoncer son retour. Harry Styles a peut-être trouvé une manière originale de le faire, en placardant des affiches mystérieuses sur les murs de plusieurs grandes villes à travers le monde, comme New York, Madrid, Manchester, São Paulo ou encore Paris.

C’est en tout cas ce que pensent les fans du chanteur, après avoir aperçu ces affiches sur lesquelles on peut lire "We Belong Together". Une phrase que Harry Styles a déjà utilisée dans un autre projet musical.