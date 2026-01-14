Harry Styles : des affiches mystérieuses pour annoncer son retour ?
Publié : 14 janvier 2026 à 12h16 par Elodie Quesnel
Les fans d'Harry Styles pensent que de mystérieuses affiches sur des murs de plusieurs villes annoncent le nouvel album du chanteur britannique.
Tous les moyens sont bons pour annoncer son retour. Harry Styles a peut-être trouvé une manière originale de le faire, en placardant des affiches mystérieuses sur les murs de plusieurs grandes villes à travers le monde, comme New York, Madrid, Manchester, São Paulo ou encore Paris.
C’est en tout cas ce que pensent les fans du chanteur, après avoir aperçu ces affiches sur lesquelles on peut lire "We Belong Together". Une phrase que Harry Styles a déjà utilisée dans un autre projet musical.
We Belong Together
Si les fans sont sur le qui-vive, ce n’est pas sans raison. En décembre dernier, l’ex-membre de One Direction a créé la surprise en dévoilant un court-métrage musical de huit minutes, diffusé sur YouTube, intitulé Forever, Forever. La vidéo se conclut sur le titre We Belong Together, accompagné d’un plan aérien du public lors de sa tournée Love On Tour en 2023, en Italie.
Pour les Harries, le doute n’est pas permis : cette phrase serait le titre du prochain album de Harry Styles. La réponse devrait être connue dans les prochaines semaines.