Hausse des mutuelles : une pratique illégale ou un flou juridique ?

Les cotisations des mutuelles santé augmentent, et la situation suscite de nombreuses interrogations.

Une enquête récente menée par l’association Que Choisir Ensemble, anciennement UFC-Que Choisir, révèle que 98 % des 4 000 personnes interrogées ont subi une hausse de leur tarif cette année. Pour l’association, ces augmentations pourraient contrevenir à la loi de financement de la Sécurité sociale adoptée l’an dernier, qui prévoit un gel des tarifs.

Comment ces hausses peuvent-elles se produire si un gel est censé être en vigueur ? La réponse tient en grande partie à la nature juridique des mutuelles. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les mutuelles ne sont pas soumises à des tarifs fixés par l’État.

Ce sont des organismes privés, régis par le droit des assurances et le principe de liberté tarifaire. En d’autres termes, elles disposent d’une certaine autonomie pour déterminer le montant des cotisations, sauf encadrement très précis prévu par des textes spécifiques du Code de la mutualité ou du Code des assurances.

À la différence de certains actes médicaux ou médicaments, dont les prix peuvent être strictement régulés dans le cadre de la Sécurité sociale, les cotisations des mutuelles ne font pas l’objet d’un contrôle tarifaire généralisé. C’est sur cette base que les organismes concernés estiment pouvoir ajuster leurs prix.

De leur côté, les mutuelles avancent un argument juridique : selon elles, leurs tarifs relèvent du droit des assurances et ne peuvent pas être gelés de manière globale par une loi de financement de la Sécurité sociale. Elles considèrent donc que l’interprétation de cette mesure est sujette à débat.

Face à cette situation, la ministre de la Santé a saisi le Conseil d’État afin de clarifier la validité et la portée de la disposition législative en question. L’objectif est de déterminer si ce gel tarifaire peut effectivement s’imposer aux mutuelles.