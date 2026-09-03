Hausse des prix des cigarettes : les Français fument-ils vraiment moins ?

Depuis le début des années 2000, le prix des cigarettes a considérablement augmenté. En 2000, un paquet coûtait environ 3 euros. Aujourd’hui, de nombreuses grandes marques se vendent autour de 13 euros. Une hausse spectaculaire, qui s’inscrit dans une politique publique assumée : utiliser le prix et la fiscalité pour rendre le tabac moins accessible et inciter les consommateurs à réduire ou arrêter leur consommation.

Et les chiffres semblent montrer une évolution importante des comportements. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les ventes de tabac dans le réseau des buralistes sont passées d’environ 92 000 tonnes en 2000 à 33 000 tonnes en 2024. Une chute considérable en un peu moins de vingt-cinq ans.

Mais les ventes des buralistes ne suffisent pas à mesurer la consommation réelle, notamment parce qu’une partie du tabac consommé en France peut être achetée à l’étranger ou dans d’autres circuits.

Un autre indicateur permet donc de mesurer directement les habitudes déclarées des Français. Selon Santé publique France, la proportion de fumeurs quotidiens âgés de 18 à 75 ans est passée de 28,6 % en 2014 à 18,2 % en 2024. L’agence estime ainsi à environ quatre millions le nombre de fumeurs quotidiens en moins en dix ans.

La baisse est donc bien réelle. Mais attention à ne pas en attribuer automatiquement la responsabilité au prix du paquet. Durant la même période, de nombreuses autres mesures ont été mises en place : paquet neutre, campagnes de prévention, remboursement des substituts nicotiniques, espaces sans tabac ou encore développement du vapotage.

Autrement dit, le prix constitue bien un levier de la politique de lutte contre le tabagisme, mais il est impossible d’isoler son effet à lui seul. En vingt ans, l’État n’a donc pas seulement rendu les cigarettes plus chères : il a progressivement transformé tout l’environnement du tabac.