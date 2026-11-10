Hausse du SMIC : quand les salaires se retrouvent au même niveau

Le gouvernement annonce une hausse anticipée du SMIC de 1,6 % au 1er décembre 2026, portant son montant à 1 502 euros nets par mois pour un temps plein, contre 1477,93 euros actuellement, soit une hausse de 23,65 euros. Cette augmentation comprend un coup de pouce de 0,6 % en plus de la revalorisation liée à l’inflation. Une mesure destinée à soutenir le pouvoir d'achat, mais qui peut avoir un effet moins visible sur les autres rémunérations : réduire les écarts de salaire entre collègues.

Pour comprendre ce phénomène, il faut rappeler une règle simple : la loi impose aux employeurs de respecter le salaire minimum légal. Lorsqu'il augmente, les salariés dont la rémunération se retrouve en dessous du nouveau seuil doivent être augmentés. En revanche, aucune obligation générale ne contraint les entreprises à relever dans les mêmes proportions les salaires qui étaient déjà supérieurs au SMIC.

Prenons l'exemple de deux salariés à temps plein. Avant la revalorisation, le premier touche 1 478 euros nets par mois, soit approximativement le SMIC actuel. Le second gagne 1 500 euros nets. Si le salaire minimum passe à 1 500 euros, le premier bénéficie automatiquement d'une augmentation pour atteindre ce nouveau plancher. Le second, lui, peut conserver sa rémunération actuelle.

Résultat : les deux salariés gagnent désormais exactement la même somme, alors qu'ils avaient auparavant un écart de rémunération.

C'est ce que les économistes appellent le « tassement des salaires ». Les augmentations successives du SMIC peuvent progressivement réduire les différences de rémunération entre les salariés, notamment lorsque les entreprises ne répercutent pas ces hausses sur les salaires situés juste au-dessus du minimum légal.

Ce phénomène ne signifie pas que tous les salariés proches du SMIC perdent systématiquement leur avantage. Des conventions collectives, des accords d'entreprise ou des dispositions contractuelles peuvent prévoir des rémunérations minimales supérieures.

Mais il révèle une limite importante du salaire minimum : il garantit un niveau plancher, sans garantir le maintien des écarts de rémunération entre les salariés.