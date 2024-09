Sacrilège ! Heinz lance des pâtes à la carbonara... en conserve

Ne dites plus : "On se fait un plat de pâtes" mais plutôt " On se fait une boîte de pâtes !" Voilà une petite blague que n'apprécieraient pas nos amis italiens et fins gastronomes.

Heinz, le géant de l'agro-alimentaire qu'on connaît bien pour sa moutarde et son ketchup vient en effet de commercialiser outre-manche une nouveauté qui provoque un tollé en Italie. Et ce n'est pas une première d'ailleurs. Il faut dire que si la gastronomie italienne fait partie des meilleures au monde, elle est souvent attaquée et revisitée au risque de provoquer une crise de nerfs chez les milanais, romains et autres napolitains.

On passera sur l'injure faite à la pizza avec l'ananas et le kiwi ou même sur les pâtes au ketchup qui ont aussi fait scandale récemment mais cette fois-ci trop c'est trop !

Des pâtes à la carbonara en conserve, vous imaginez ? Pour justifier le lancement de son produit, Heinz dit vouloir séduire les jeunes, friands de bons plats réconfortants à consommer entre amis ou devant la télé. Autre argument de vente invoqué par l'industriel, le prix. La boîte de pâtes à la carbonara est en effet vendue autour des 2 euros outre-manche.

Bon communicant et prévoyant le scandale, Heinz a aussi eu le culot de commercialiser son produit sous le nom de #NoDramaCarbonara ... nous on oserait plutôt comme le chantait Charles Aznavour : " Elle va mourir la Mamma ..."