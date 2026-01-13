Victoires de la musique 2026 : on connait les nominés

Publié : 13 janvier 2026 à 11h15 par Elodie Quesnel

Crédit image: BelgaImage

Héléna et Théodora sont en tête des nominations pour ces Victoires de la Musique 2026. On fait un point sur la liste complète des nominés.

Le rendez-vous est pris le 13 février prochain, à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, en Île-de-France. Ce soir-là, le monde de la musique française sera réuni pour la 41e édition des Victoires de la Musique.

Ce lundi 12 janvier, la liste des nominés a été dévoilée. Alors, qui succédera à Pierre Garnier, Gims ou encore Zaho de Sagazan, qui avaient raflé plusieurs prix lors de la dernière édition ?

Les chanteuses prennent le pouvoir

Les filles prennent la main sur cette 41e édition, puisque ce sont deux chanteuses qui dominent les nominations. À commencer par Héléna. Depuis sa sortie de la Star Academy, la jeune Belge cartonne avec son premier album Hélé. Elle est nommée dans pas moins de quatre catégories : révélation féminine, révélation scène, chanson originale avec Mauvais Garçon et album.

Face à elle, une autre chanteuse fait encore mieux, avec pas moins de cinq nominations. Il s’agit de Théodora. L’artiste franco-congolaise, qui a explosé au cours de l’année 2025, est en tête des nominations : révélation féminine, révélation scène, chanson originale, création audiovisuelle et album.

Santa est nommée dans deux catégories : artiste féminine de l’année et concert de l’année. Orelsan, qui a fait son retour à la fin de l’année 2025, est quant à lui représenté dans deux catégories : artiste masculin de l’année et album de l’année.

Côté déroulé de la soirée, pas de grands changements. La cérémonie sera retransmise sur France 2 à partir de 21h05, le vendredi 13 février. Mika sera le président d’honneur.

 

Artiste masculin de l’année

  • Disiz

  • Feu! Chatterton

  • Pierre Garnier

  • Orelsan

Artiste féminine de l’année

  • Charlotte Cardin

  • Aya Nakamura

  • Vanessa Paradis

  • Santa

Révélation masculine

  • Ino Casablanca

  • L2B

  • Sam Sauvage

Révélation féminine

  • Helena

  • Miki

  • Theodora

Révélation scène

  • Helena

  • Miki

  • Theodora

Album de l’année

  • Hélé – Helena

  • Labyrinthe – Feu! Chatterton

  • La fuite en avant – Orelsan

  • Mega BBL – Theodora

  • On s’en rappellera pas – Disiz

Chanson originale de l’année

  • Fashion Designa – Theodora

  • Les filles les meufs – Marguerite

  • Mauvais garçon – Helena

  • Soleil bleu – Luiza et Bleu Soleil

  • Tant pis pour elle – Charlotte Cardin

Concert de l’année

  • DJ Snake

  • Justice

  • Santa

  • Philippe Katerine

Création audiovisuelle de l’année (clip)

  • Fashion Designa – Theodora (réalisé par Melchior Leroux)

  • Je t’accuse – Suzane (réalisé par Andréa Bescond)

  • Tant pis pour elle – Charlotte Cardin (réalisé par Jason Brando)