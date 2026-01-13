Victoires de la musique 2026 : on connait les nominés

Ce lundi 12 janvier, la liste des nominés a été dévoilée. Alors, qui succédera à Pierre Garnier, Gims ou encore Zaho de Sagazan, qui avaient raflé plusieurs prix lors de la dernière édition ?

Le rendez-vous est pris le 13 février prochain, à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, en Île-de-France. Ce soir-là, le monde de la musique française sera réuni pour la 41e édition des Victoires de la Musique.

Les chanteuses prennent le pouvoir

Les filles prennent la main sur cette 41e édition, puisque ce sont deux chanteuses qui dominent les nominations. À commencer par Héléna. Depuis sa sortie de la Star Academy, la jeune Belge cartonne avec son premier album Hélé. Elle est nommée dans pas moins de quatre catégories : révélation féminine, révélation scène, chanson originale avec Mauvais Garçon et album.

Face à elle, une autre chanteuse fait encore mieux, avec pas moins de cinq nominations. Il s’agit de Théodora. L’artiste franco-congolaise, qui a explosé au cours de l’année 2025, est en tête des nominations : révélation féminine, révélation scène, chanson originale, création audiovisuelle et album.

Santa est nommée dans deux catégories : artiste féminine de l’année et concert de l’année. Orelsan, qui a fait son retour à la fin de l’année 2025, est quant à lui représenté dans deux catégories : artiste masculin de l’année et album de l’année.

Côté déroulé de la soirée, pas de grands changements. La cérémonie sera retransmise sur France 2 à partir de 21h05, le vendredi 13 février. Mika sera le président d’honneur.