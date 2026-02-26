Helena en concert privé au Festival de Cannes

Depuis sa participation à la Star Academy en 2023, Helena enchaîne les succès. Son premier album Hélé s’est écoulé à près de 175 000 exemplaires, porté par des titres comme "Summer Body, Tout a changé (Rien n’a changé)" ou encore "Mauvais garçon", également présent sur la setlist des Enfoirés.

Après une Victoire de la Musique récemment remportée, la chanteuse belge poursuit sa tournée à travers la France. Une série de concerts qui reprendra notamment le 2 avril au Zénith de Paris. Mais avant cela, Helena fera une halte remarquée au Festival de Cannes.

Un concert privé au Festival de Cannes

En mai prochain, Helena participera à un événement organisé à l’Hôtel Martinez dans le cadre du Festival de Cannes. Ce concert privé s’inscrit dans une soirée baptisée « Le Grand Dîner », mêlant gastronomie et musique.

Selon les informations communiquées par les organisateurs, la soirée comprendra un cocktail, un dîner gastronomique avec accords mets et vins, ainsi qu’une prestation scénique d’Helena, suivie d’une after-party. L’événement se veut intimiste et exclusif.

Pour assister à ce concert privé au Festival de Cannes, plusieurs catégories de billets sont proposées. Une formule dite « classique », à 90 euros, permet un accès debout devant la scène avec accès au bar. Une catégorie « lounge », à 120 euros, offre un espace plus proche de la scène et des prestations supplémentaires. Enfin, une formule VIP à 600 euros inclut une table et un dîner trois plats.

Des tarifs qui réservent cet événement à un public restreint, loin des concerts plus accessibles de la tournée d’Helena. Cette date au Festival de Cannes marque néanmoins une nouvelle étape dans le parcours de la jeune artiste, désormais invitée dans des rendez-vous mondains d’envergure.

Entre tournée nationale et concert privé sur la Croisette, Helena continue d’élargir son champ d’action, confirmant son installation durable dans le paysage musical français.