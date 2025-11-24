Hélène Ségara : après des années de lutte contre une maladie rare, la chanteuse se confie sur ses séquelles et son retour sur scène

Pour célébrer trois décennies de musique, Hélène Ségara s’est livrée dans 50 Minutes Inside le 22 novembre. L’artiste y est revenue sur la maladie oculaire auto-immune qui bouleverse sa vie depuis douze ans : une névrite optique, dont l’origine reste aujourd’hui encore un mystère. Vingt opérations ont été nécessaires pour préserver ce qu’il reste de sa vision. « On ne sait toujours pas d’où ça vient », confie-t-elle, lucide mais déterminée.

Malgré la douleur, Ségara n’a jamais baissé les bras. Elle rappelle avoir maintenu sa tournée Karma entre 2022 et 2023, refusant de laisser la maladie s’emparer de tout son quotidien. Mais les souvenirs qu’elle en garde sont éprouvants : montée sur scène en étant « diminuée », en difficulté pour respirer, elle avait le sentiment d’avancer contre un mur. Aujourd’hui, elle voit dans sa prochaine tournée une revanche, la promesse d’une expérience complètement opposée.

La chanteuse, également jurée de La France a un incroyable talent, vit désormais avec les séquelles durables de cette affection. Après la perte d’un œil, elle doit composer avec l’absence de perception en 3D, ce qui la pousse à redoubler de prudence dans ses gestes et ses déplacements. Une contrainte quotidienne, mais pas un frein à son envie de continuer.

Ségara assure que sa force s’est forgée bien avant sa carrière : ses années difficiles à Paris, mère seule dans un minuscule appartement, enchaînant les sacrifices pour s’en sortir. Aujourd’hui, elle regarde son parcours avec fierté. Maman de trois enfants — Raphaël, puis Matteo et Maya — elle voit dans ce nouveau chapitre une manière de se sentir « pleinement vivante » à nouveau. Un message de résilience qui résonne loin au-delà de la scène.