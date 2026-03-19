Niall Horan annonce « Dinner Party », un nouvel album solo aux allures réconfortantes

L'ancien membre des One Direction, Niall Horan, annonce Dinner Party, un nouvel album solo pour le 5 juin prochain. Fin février, il avait déjà annoncé que son album était terminé, créant l'attente chez ses fans.

Un single éponyme est prévu pour le 20 mars, afin de donner le ton de ce nouvel opus et permettre au public de découvrir la direction musicale prise par l'artiste pour ce quatrième projet solo.

Sur ses réseaux sociaux, Niall Horan a déjà dévoilé une pochette sobre où on le voit boire une boisson dans une tasse, ainsi qu'une tracklist de 12 titres. Une esthétique minimaliste qui correspond au sens du titre de cet album et de ce single, comme il l’a expliqué :

« Cette chanson parle d’un moment vraiment heureux et important de ma vie. Une soirée lors d’un simple dîner qui a changé le cours de mon existence. Après avoir écrit la chanson, les mots « dîner » sont devenus le noyau du reste de l’album. Ce moment unique dans une vie, pour lequel je suis reconnaissant, ainsi que pour tout ce qui a suivi cette nuit-là. »

Un quatrième album solo pour le chanteur de 31 ans qui consolide son univers pop et prouve qu'il a su se construire une identité artistique forte bien au-delà de son passé au sein des One Direction.