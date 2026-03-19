Nouvelle date connue pour la sortie du film-concert de Billie Eilish

Il faudra encore patienter quelques semaines avant de découvrir sur grand écran Hit Me Hard And Soft : The Tour (Live in 3D). Le film-concert de Billie Eilish, co-réalisé par James Cameron durant la dernière tournée de la chanteuse américaine, devait initialement sortir ce vendredi 20 mars.

Mais la sortie a été décalée et une nouvelle date a été annoncée : le rendez-vous est désormais fixé au vendredi 8 mai.