Nouvelle date connue pour la sortie du film-concert de Billie Eilish
Publié : 19 mars 2026 à 11h37 par Elodie Quesnel
Prévu en mars, la sortie du film-concert de Billie Eilish réalisé par James Cameron, a été repoussée. La nouvelle date a été dévoilé. Il faudra patienter jusqu'au mois de mai.
Il faudra encore patienter quelques semaines avant de découvrir sur grand écran Hit Me Hard And Soft : The Tour (Live in 3D). Le film-concert de Billie Eilish, co-réalisé par James Cameron durant la dernière tournée de la chanteuse américaine, devait initialement sortir ce vendredi 20 mars.
Mais la sortie a été décalée et une nouvelle date a été annoncée : le rendez-vous est désormais fixé au vendredi 8 mai.
Une immersion en 3D
Le retard avait été annoncé le 26 janvier dernier par James Cameron via ses réseaux sociaux. Il avait justifié ce report par la volonté de peaufiner le montage afin d'offrir une expérience immersive inédite.
Il s'agit en effet d'un film-concert en 3D qui sera proposé aux spectateurs. Co-réalisé par Billie Eilish, ce concert, diffusé dans les salles de cinéma, a été enregistré lors de la résidence de la chanteuse à la Co-Op Live Arena de Manchester, en juillet 2025. Le film oscillera entre des moments sur scène et des séquences en coulisses.