Lara Fabian critique "Hit Machine", Charly veut s’expliquer

Tout en poursuivant sa tournée à succès, Lara Fabian a récemment évoqué un souvenir douloureux lié à l’émission Hit Machine. La chanteuse y dénonce une séquence durant laquelle sa voix avait été tournée en dérision.

Actuellement sous les projecteurs, notamment grâce à son rôle de coach dans The Voice, l’artiste enchaîne les concerts et collaborations. Elle s’est récemment produite à l’Accor Arena aux côtés d’artistes comme Amel Bent, Slimane ou Tayc.

Lara Fabian marquée par son passage dans Hit Machine

Dans une interview, Lara Fabian est revenue sur un canular diffusé à la fin des années 90. Lors de cette séquence, sa chanson Je t’aime avait été tournée en dérision, un moment qu’elle dit avoir mal vécu.

La chanteuse explique que cette attaque visait directement sa voix, élément central de son identité artistique. Elle évoque une atteinte plus profonde qu’une simple critique musicale, estimant que cela touchait à son intégrité et à sa sensibilité.

Selon elle, si les goûts musicaux peuvent être discutés, remettre en cause la voix d’un artiste est une critique particulièrement difficile à encaisser.

Ces déclarations ont fait réagir Charly Nestor, ancien animateur emblématique de Hit Machine aux côtés de Lulu. Interrogé récemment, il s’est dit gêné par les propos de la chanteuse.

L’animateur affirme que l’objectif de l’émission était de mettre en valeur les artistes, et non de les blesser. Constatant un malaise persistant, il propose aujourd’hui une discussion directe avec Lara Fabian.

Charly Nestor dit souhaiter la rencontrer afin de clarifier la situation et comprendre ce qui s’est réellement passé. Une démarche qui pourrait permettre d’apaiser les tensions, plus de 20 ans après les faits.

Reste désormais à savoir si la chanteuse acceptera cette invitation à dialoguer.