Jean-Louis Aubert : le concert de ses 50 ans de carrière diffusé à la TV

Bonne nouvelle pour les fans de Jean-Louis Aubert. Son concert événement donné en décembre à Paris La Défense Arena sera prochainement diffusé à la télévision.

Intitulé Jean-Louis Aubert - 50 ans avec vous, ce show sera proposé en prime-time sur France 3 le 10 avril à 21h10. Une occasion pour le grand public de découvrir ou redécouvrir ce concert anniversaire.

Un concert événement pour Jean-Louis Aubert

Le 13 décembre dernier, l’artiste célébrait un cap important : 50 ans de carrière. Sur scène, devant plus de 30 000 spectateurs, il a proposé un spectacle rétrospectif de près de 3 heures.

Ce concert a permis de revisiter les différentes étapes de son parcours, depuis ses débuts avec le groupe Téléphone jusqu’à sa carrière solo.

Au programme, de nombreux titres emblématiques comme Un autre monde, Ça (c'est vraiment toi), Temps à nouveau ou encore Alter ego. Le show a également été marqué par plusieurs invités, dont Louane, Raphaël et Matthieu Chedid.

Parmi les moments marquants, une séquence a particulièrement retenu l’attention : lors d’un déplacement dans les gradins, Jean-Louis Aubert a croisé Vianney. Les deux artistes ont alors partagé un duo sur La vie m'suffit, extrait de l’album À 2 à 3.

Cette diffusion permettra ainsi de revivre l’ambiance de ce concert unique, entre énergie rock et moments plus intimistes.

En parallèle, Jean-Louis Aubert poursuivra sa tournée durant l’été avec plusieurs festivals, confirmant son attachement à la scène après cinq décennies de carrière.