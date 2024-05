On est de plus en plus à le faire : programmer une machine à laver ou un lave-vaisselle pendant les heures creuses, souvent la nuit donc, afin d'avoir une facture d’électricité moins salée à la fin du mois, jusqu’à 15% moins chère.

Mais il va peut-être bientôt falloir changer nos habitudes. En effet, d’après des informations de nos confrères des Échos, la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) voudrait réformer le système des heures pleines / heures creuses dans les grilles tarifaires.

Pourquoi ? Tout simplement pour s’adapter à l’envolée de l’énergie solaire. Parce que vous n’êtes pas sans savoir que l’on installe de plus en plus des panneaux photovoltaïques, et ces installations produisent le plus en journée.

Voilà pourquoi la CRE a demandé au fournisseur d’électricité Enedis de concentrer les heures creuses au printemps en pleine journée, et durant l’été entre 11 et 17h.

Alors ne foncez pas chez vous décaler votre programme de machine à laver, ce n’est pas pour tout de suite. La Commission voudrait que ce changement soit mis en place, au plus tôt, d'ici l’an prochain.