Hommage national ou cérémonie à Douchy : quelles obsèques pour Alain Delon ?

Alain Delon aura-t-il droit à un hommage national pour ses obsèques ? Vu le prestige dont jouissait l’acteur auprès des Français, l’idée ne paraissait pas saugrenue, à l’instar des cérémonies organisées pour Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Jean-Paul Belmondo. Cependant, aucun hommage national ne devrait avoir lieu, si ses dernières volontés sont bien respectées. En 2018, invité de l’émission Thé ou Café, il avait en effet répondu « Non, non, surtout pas, alors, surtout pas ! », lorsque l’animatrice Catherine Ceylac lui avait posé la question. Un hommage de la profession lui sera cependant rendu en septembre dans une église parisienne, affirme le magazine Gala.

Les obsèques de la star devraient avoir lieu ces prochains jours dans sa commune loirétaine de Douchy, dans l’intimité familiale et en présence de seulement quelques proches. C’est aussi à Douchy qu’Alain Delon devrait être inhumé, lui qui avait fait part de son envie de se faire enterrer près de ses chiens. Une inhumation dans le terrain d’une propriété privée est possible, à titre exceptionnel. Il faut obtenir l’accord du préfet. La préfecture du Loiret a confirmé que des démarches avaient été engagées par l’acteur en ce sens, et qu’un accord de principe avait été trouvé. Reste à savoir si la tombe d’Alain Delon portera effectivement l’épitaphe qu’il avait confié qu’il aimerait voir gravée : « J'ai aimé, souvent. Je me suis trompé, quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui."