Hôpital du Mans : les urgences saturées, le plan blanc activé

La situation est particulièrement tendue dans les hôpitaux sarthois. Ce lundi 4 avril, le centre hospitalier du Mans annonce que son service des urgences est saturé. L’établissement invite à contacter d’abord son médecin traitant ou le 116.117 si vous n’en avez pas. Les patients ne doivent pas se déplacer aux urgences sans avoir sollicité un avis médical auprès du 15.

Covid-19, grippe et gastro

L’hôpital doit faire face à un manque de personnel, alors qu’en parallèle trois épidémies provoquent un engorgement des urgences : grippe, gastro-entérite et covid-19. Selon l’Agence régionale de santé, le taux d’incidence du covid atteint en effet 1.340 cas pour 100.000 habitants, et 37% des tests sont positifs. A cela s’ajoute une forte augmentation des passages aux urgences pour syndrome grippal, +45% entre les semaines 11 et 12, de nombreuses gastro-entérites chez les moins de 5 ans. L’EPSM (établissement publique de santé mentale) est lui aussi sous tension depuis plusieurs semaines, avec un taux d’occupant à plus de 100%.

Face à cette situation, l’ARS a donc demandé le 31 mars à tous les établissements sarthois d’activer leur plan blanc, qui permet de mobiliser du personnel supplémentaire (réserve sanitaire, étudiants, volontaires, etc.). Pour limiter l’impact sur le système hospitalier, elle invite aussi à maintenir le port du masque y compris dans les lieux où il n’est pas obligatoire, à bien se laver les mains et bien aérer les locaux.