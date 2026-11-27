Les fans d'Hoshi devront désormais faire une croix sur deux chansons lors des concerts de l'artiste.

Dans une interview accordée au média Ode, la chanteuse de 30 ans a expliqué pourquoi elle ne souhaitait plus interpréter Et même après je t'aimerai et Puis t'as dansé avec moi.

Ces deux morceaux sont étroitement liés à son ancienne compagne et manageuse, Gia Martinelli. Cette dernière apparaît dans le clip du second et figure dans les crédits du premier.

En novembre 2025, Hoshi avait annoncé avoir porté plainte contre son ex-compagne pour faux et usage de faux, agression sexuelle et abus de faiblesse.

Des accusations contestées par Gia Martinelli, qui avait dénoncé une « campagne de dénigrement » à son encontre.

Hoshi évoque notamment les violences qu'elle affirme avoir subies dans sa nouvelle chanson À ta santé consentement.

Les deux chansons restent disponibles en streaming

Au-delà de la dimension financière, cette décision répond également à la volonté de la chanteuse de ne plus interpréter des chansons d'amour associées à cette relation.

« Je ne me vois pas enrichir mon agresseuse, et encore moins parler d’amour dans quelque chose qui s’est terminé à cause d’une agression », explique Hoshi.

Pour autant, l'artiste ne souhaite pas faire disparaître ces deux morceaux de sa discographie.

Les chansons restent disponibles sur les plateformes de streaming, mais Hoshi ne souhaite désormais plus les mettre en avant ni les interpréter sur scène.

Une manière pour la chanteuse de tourner la page de cette histoire personnelle, sans pour autant effacer une partie de son parcours musical.