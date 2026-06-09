Icelandair couronne la « pire photographe du monde » : une Française remporte le concours

Et si être mauvais en photographie devenait enfin une qualité recherchée ?

C’est le pari audacieux lancé par Icelandair, qui vient de désigner la « pire photographe du monde » dans le cadre d’une campagne marketing originale destinée à promouvoir l’Islande. La gagnante n’est autre qu’une Française, Blanche Mortemard, sélectionnée parmi plus de 127 000 candidats issus de 178 pays.

L’objectif de cette initiative est simple : démontrer que les paysages islandais sont si spectaculaires qu’ils restent impressionnants, même lorsqu’ils sont photographiés par quelqu’un qui accumule les erreurs de cadrage, les flous et les prises de vue ratées. Face à la multiplication des images retouchées et des contenus générés par intelligence artificielle, la compagnie aérienne souhaite remettre l’authenticité au cœur de la promotion touristique.

Blanche Mortemard, Parisienne d’une trentaine d’années, s’est distinguée par son talent assumé pour produire des clichés imparfaits. Cet été, elle embarquera pour une expédition de dix jours à travers l’Islande afin de documenter glaciers, volcans, cascades et plages de sable noir. Ses photos, volontairement maladroites, serviront à alimenter une future campagne internationale d’Icelandair.

La récompense est à la hauteur de l’originalité du projet : 50 000 dollars de rémunération, auxquels s’ajoutent les billets d’avion, l’hébergement et l’ensemble des frais liés au voyage. Une occasion unique de parcourir l’une des destinations les plus photogéniques du monde tout en revendiquant son manque de talent derrière l’objectif.