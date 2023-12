Idée sortie : Bourges Humour et Vin jusqu'au 10 décembre

Il est, chaque année, très attendu, le festival Bourges Humour et Vin est de retour pour nous faire rire, et découvrir les meilleurs crus, avec modération. Pour cette septième édition, le rendez-vous s'annonce exaltant, avec la venue de grands noms de l'humour et de nombreuses animations. Un salon des vins regroupe les meilleurs professionnels du secteur, pour un moment toujours plus gourmand. Les auteurs seront également mis à l'honneur lors du salon du livre riche de rencontres et d'animations. Plusieurs lieux de la ville seront mobilisés pour l'événement : le Théâtre Jacques Coeur pour les spectacles, la Salle du Duc Jean pour les salons, conférences et ateliers et le Château d'eau pour une exposition.

Alexis Le Rossignol, Baptiste Lecaplain et Pierre Thevenoux font partie des humoristes que vous pourrez découvrir.