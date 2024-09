Dernière date ce samedi du Tour Vibration ! On vous donne rendez-vous sur le parking des Quinconces au Mans pour clôturer cette édition 2024. Avec un plateau « all stars » : Gims, Soprano, Keen’V, Joseph Kamel, Ridsa, Eloïz, mais aussi Kiona, Linh, La Petite Culotte, Yaniss et Sound Of Legend. Début du concert à 20h !

On n’oublie pas également tout ce weekend les 24H camions, qui se déroulent sur le mythique circuit des 24h du Mans !

Ambiance électro ce vendredi soir à Auxerrexpo ! L’afterwork House vous donne rendez-vous dès 18h… ambiance lounge pour commencer, puis de plus en plus électro au fil de la soirée. Bar et food-truck sont également proposés sur place.

Pas d’électro à Cheverny, mais l’ambiance sera tout aussi festive pour le week-end vénitien. Le Château se transforme pendant deux jours… ambiance « carnaval de venise », avec déguisement de rigueur… Mais surtout un spectacle splendide à la tombée de la nuit… Une centaine de vénitiens vont arpenter les allées du parc en costume illuminé. Un feu d’artifice est également au programme.

La bière à l’honneur au Campo Santo d’Orléans ce samedi, à l’occasion de l’Orléans Bière Festival, 4ème édition… Les brasseurs locaux sont mis en avant le temps d’une journée. Mais pas que… food-trucks, concerts et animations sont également au programme. À noter que les bénéfices de cette journée seront reversés à deux associations, Ozamirun et Les Roses Poudrées.

Toujours à Orléans, le CO’Met Orléans Open se poursuit tout ce weekend à l’Arena… avec les demies-finales ce samedi, la finale dimanche… Un petit conseil pratique d’ailleurs si vous comptez vous y rendre. Le tournoi et le réseau de Transport en commun TAO vous offre un aller-retour gratuit en tram, sur présentation de votre billet tribune.

Enfin à Angers, les films, séries et livres cultes font leur festival : Cultissime se tient jusqu’à dimanche dans l’ancien hôpital Saint-Jean. A découvrir notamment une expo sur Harry Potter, et un escape « Game Of Thrones ».