C’est probablement le braquage le plus grotesque de l’année. Le 11 décembre dernier, un Californien de 44 ans se rend dans une banque de la ville de Wilmington, dans l’État du Delaware, à l’est des États-Unis, dans la ferme intention de se faire de l’argent. Il se présente au guichet, face à une employée de 25 ans, et lui tend une note : « C’est un braquage, je veux 150 dollars ». Une somme dérisoire, équivalente à environ 130 euros. Bien que très étonnée par la demande, la jeune femme obéis et l’homme ressort avec son maigre butin et son arme en marmonnant des excuses.

La suite des évènements est cocasse. Le braqueur, visiblement pas très futé, s’empresse ensuite de déposer l’argent volé sur son propre compte en banque via la machine à billets située à l’extérieur de l’établissement. Aussitôt alertée par les employés de la banque grâce à un bouton d'urgence, la police n’a donc aucun mal à retrouver l’auteur des faits, quelques instants plus tard, dans un centre commercial à proximité.

Interpellé sans aucune résistance et placé en détention, le braqueur a expliqué avoir voyagé entre la Californie et le Delaware à bord d’un train de marchandises. Selon le Daily Mail, il a aussi affirmé que son « esprit est actuellement contrôlé par un tiers via un implant situé quelque part dans son corps ». L’homme est poursuivi pour vol au second degré avec une caution fixée à 6 000 dollars.