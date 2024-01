Sa gueule de bois était en fait dûe... à une balle de 9mm

Cet étudiant s'appelle Mateus. Pour fêter le nouvel An, il se rend dans une soirée durant laquelle il boit un peu (beaucoup) d'alcool. C'est pendant cette fête que le jeune homme semble prendre un choc à la tête. Pensant à une pierre qu'on lui aurait jeté sur le crâne, l'étudiant ne s'inquiète pas plus que ça et rentre chez lui.

"La situation aurait pu être plus grave"

Mais les maux de tête, d'abord logiquement liés à la consommation d'alcool, vont perdurer, et ce, pendant quatre jours ! Ce n'est qu'à ce moment-là que Mateus prend la décision d'aller consulter un médecin. Il faut aussi dire que le jeune homme voyait désormais son bras droit bouger tout seul.

"Une partie de la balle a pénétré dans son cerveau, provoquant une compression dans cette zone et des mouvements involontaires dans son bras. Si elle avait été quelques millimètres plus profond, la situation aurait pu être plus grave", a précisé un médecin. L'opération sur la tête du jeune homme s'est, heureusement, bien déroulée. Une enquête a tout de même été ouverte pour comprendre d'où vient le projectile et comment il a atterri ici.