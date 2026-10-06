Il danse pendant plus de sept jours pour battre un record du monde

Danser pendant plus d’une semaine. C’est le défi complètement hors norme relevé par Benjamin Daniel, un danseur nigérian de 33 ans surnommé « Ben Dancer ». À Lagos, il a enchaîné les mouvements pendant 176 heures, 52 minutes et 59 secondes, soit près de sept jours et neuf heures. Le danseur a terminé sa performance le 29 septembre à midi. S’il est officiellement homologué, son exploit pourrait largement dépasser le précédent record du monde de danse longue durée. Celui-ci est actuellement attribué à l’Indienne Srushti Sudhir Jagtap, qui avait dansé pendant 127 heures en 2023.

Mais il faudra encore patienter avant de parler officiellement de record du monde. Guinness World Records a bien reçu la candidature de Ben Dancer, mais l’organisation doit vérifier que toutes les règles imposées pour ce type de performance ont été respectées. Car danser pendant plus de sept jours ne signifie pas rester constamment en mouvement sans aucune pause. Le règlement autorise notamment des périodes de repos. Dans son cas, le danseur bénéficiait de cinq minutes de pause par heure, qu’il pouvait parfois cumuler afin de récupérer.

Pour parvenir à tenir aussi longtemps, Ben Dancer s'était préparé pendant quatre années. Son entraînement comprenait notamment de la musculation, du travail d’endurance, des exercices destinés à mieux supporter la douleur et même des périodes de privation de sommeil. Pendant son marathon, il s'est alimenté avec de petites quantités de nourriture et notamment de l'eau de coco. Malgré la fatigue et une douleur au genou apparue quelques semaines avant le défi, il est parvenu à aller jusqu'au bout sans problème de santé majeur rapporté.

Mais derrière la performance sportive, le danseur poursuit également un objectif culturel. Il souhaite utiliser ce record pour faire connaître davantage les danses traditionnelles africaines à travers le monde. Pendant son marathon, il a notamment alterné afrobeat, fuji, jazz et zouk. S'il est validé, ce record pourrait donc être à la fois un exploit physique et une manière pour Ben Dancer de devenir un ambassadeur des cultures et danses africaines.