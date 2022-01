« La grenouille la plus mignonne ». C’est avec ces mots que Simon Curtis décrit sa folle découverte relayée par le New York Post. Le 20 décembre dernier, ce jeune homme de 33 ans originaire d’Oklahoma (Etats-Unis) mange tranquillement une salade pour le dîner. Quand soudain, il aperçoit une petite grenouille entre les feuilles de sa barquette. Stupéfait et un peu perdu, il s’empresse de partager une vidéo de sa mésaventure sur Twitter (voir ci-dessous). « Elle a vécu dans mon frigo pendant plusieurs jours, et il fait trop froid pour la remettre dehors », raconte-t-il à ses abonnés. La publication devient aussitôt virale.

I found the cutest little frog in the bottom of my romaine lettuce tonight- it’s too cold to set him outside (27 degrees), but he’s been living in the lettuce in the fridge for several days now- does anyone know what I should do so that he doesn’t die? pic.twitter.com/usaCIEWaLv — Simon Curtis (@simoncurtis) December 21, 2021

UNE GRENOUILLE BAPTISÉE « TONY »

Après avoir demandé conseil aux internautes, Simon Curtis décide finalement d’adopter l’animal, et ce, à la surprise générale. Il lui donne même un petit nom : Tony. « La grenouille était tellement déshydratée et ratatinée que j’avais peur qu’elle meurt, mais elle est désormais dans de l’eau et revient petit à petit à la vie (…) elle aura son propre terrarium dans peu de temps », informe-t-il les internautes quelques jours plus tard, tout en filmant l’évolution de son nouvel animal de compagnie.

he’s so adorable is this my starter Pokémon? ???? pic.twitter.com/knyhnCyqk0 — Simon Curtis (@simoncurtis) December 21, 2021

LA GARDER OU LA LIBÉRER ?

Aujourd’hui, Tony est en bonne santé et en sécurité dans son nouvel habitat placé dans la salle de bain de Tony où la lumière est moins agressive que celle du salon. Le jeune homme n’est toutefois pas encore décidé : « Je ne sais toujours pas si je vais la garder définitivement ou la libérer. Si je me réveille un matin de canicule, je considérerai que c’est un signe pour moi et je la lâcherai dans le petit ruisseau près de mon ancienne école ».

Tony, graduate of the Royal Tampa Academy of Dramatic Tricks, is safe and healthy (and will have a proper terrarium in about twenty minutes when I get back from Petsmart ??) pic.twitter.com/0VKlNo7L9O — Simon Curtis (@simoncurtis) December 22, 2021