Il demande à sa femme enceinte de déménager car elle est allergique à son chat

Que feriez-vous si votre compagne, enceinte, devenait allergique à votre animal de compagnie ? Un utilisateur de Reddit, surnommé aitapwaway, n’y est pas allé par quatre chemins pour trouver une solution à ce problème. Dans un post publié ce lundi 16 mai, l’internaute a tout simplement expliqué avoir demandé à sa femme de déménager. "Suis-je un c***ard pour avoir demandé à ma femme enceinte de déménager chez mes parents plutôt que de trouver une nouvelle maison pour mon chat ?", s'est-il interrogé sur la toile.

"Ma femme m’a traité de c***ard"

Une décision que sa femme n’a, bien entendu, pas apprécié. "Ma femme m’a traité de c***ard pour prioriser mon chat plutôt qu’elle et la santé du bébé", a expliqué le futur papa. "Mais ma femme a soudainement développé des allergies au chat. Nous avons parlé de ça à notre médecin, qui nous a dit que cela pouvait parfois arriver", s’est-il défendu, ajoutant que son chat avait 16 ans et qu’il l’avait depuis qu’il est chaton.

Si sa compagne a voulu qu’il trouve activement un nouveau foyer pour son animal, l’homme s’est justifié en évoquant l’âge avancé de son félin. "Il est vieux et ne connaît que la vie avec ma femme et moi. Je pense que ce sera très stressant pour lui, et à son âge avancé, cela pourrait le tuer. Si les allergies persistent, pour ma femme ou le bébé, j’envisagerai alors de trouver un nouveau foyer à mon chat", a-t-il conclu.