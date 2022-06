Il demande le divorce car sa femme lui prépare des nouilles chinoises instantanées à chaque repas

Non ce n’est pas une blague. Comme le révèle le journal The New Indian Express qui relaient les propos tenus par un juge aux affaires familiales de la ville de Bellary, dans l’État du Karnataka, en Inde, un homme a demandé le divorce car il ne supportait plus de manger les repas que son épouse lui préparait.

Des nouilles chinoises à longueur de journée

En effet, le mari a expliqué au juge que sa femme - qui ne sait pas cuisiner - lui faisait des nouilles instantanées à chaque repas : au déjeuner, au dîner et même au petit-déjeuner ! Au lieu de se préparer lui-même ses repas, l’Indien a été beaucoup plus radical : il a littéralement demandé le divorce. Renommé "l’affaire Maggi", du nom d’une marque de nouilles instantanées, le dossier a été classé après que le divorce ait été finalement prononcé par consentement mutuel.