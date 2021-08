Énorme frayeur à New York le 4 août dernier ! Un trentenaire est tombé sur les rails avec son fauteuil roulant quelques secondes seulement avant l'arrivée d'un métro, à la station Union Square. Heureusement, l'individu handicapé a pu compter sur le courage d'un usager qui n'a pas hésité une seule seconde avant de sauter sur les rails pour lui porter secours. Aidé par d'autres passants, il est parvenu à hisser la victime avant de remonter à son tour sur le quai.

"Cet homme est passé à l’action. Il n’a pas réfléchi à deux fois avant de sauter sur les rails (...) c’est un héros", a commenté Lauren Mennen, une journaliste de CBS qui a immortalisé la scène.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH