Il se tatoue sa carte fidélité d'un supermarché sur le bras (vidéo)

Certains ont des méthodes plutôt drastiques pour régler leurs problèmes. Dan Mayhew, un Britannique de 30 ans qui ne cessait d'oublier sa carte de fidélité à chaque virée au supermarché Tesco , a tout simplement décidé de... se faire tatouer le QR code de celle-ci sur son bras . Et non ce n'est pas une blague.

"Les gens disent que c'est typique de moi, parfois je ne suis pas le plus intelligent des gars, mais ils disent que pour moi, c'est plutôt génial. J'ai sept enfants et je suis là tout le temps, probablement trois fois par jour, je dirais. Cela fait trois ou quatre mois que je pense à me faire ce tatouage. Chaque fois que j'y vais, on me demande si j'ai ma carte de crédit, mais elle est toujours à la maison ou je l'ai perdue", a confié le trentenaire.

Et la question que tout le monde se pose : le QR code inscrit sur la peau de Dean fonctionne-t-il ? Le jeune homme, qui a passé 30 minutes à se faire tatouer chez A Star Tattoo dans le Surrey, est immédiatement allé dans un Tesco Express à la sortie afin de tester sa drôle d'idée et... la réponse est oui !