Un patient pas comme les autres. Le 25 janvier dernier, un homme se présente à l’hôpital de Shenzhen, au sud-est de la Chine, pour de violentes migraines. Des douleurs qui lui gâchent la vie et l’empêchent de trouver le sommeil depuis près de six mois, sans que la moindre aspirine ne puisse le soulager.

Après plusieurs examens poussés dont une IRM, les médecins découvrent que le patient a, en réalité, une balle logée dans le côté gauche de son crâne. Le patient est alors aussitôt conduit au bloc opératoire où la balle mesurant un centimètre a pu être retirée sans complications. L’homme affirme n’avoir jamais eu connaissance de cette balle.

Selon le corps médical au média TVBS, celle-ci y est logée depuis une vingtaine d’années. Une enquête a été ouverte et le patient s’est finalement souvenu d’un fait survenu lorsqu’il avait 8 ans : il jouait avec un pistolet à air comprimé avec son frère quand un coup est accidentellement parti et l’a légèrement blessé à la tête. Pour éviter d’être réprimandés par leurs parents, les deux enfants avaient alors tu l’incident. Par chance, la blessure n’était que superficielle et la balle n’avait atteint aucune artère…