Il survit au tsunami en passant 27 heures dans l’eau

Surnommé "Aquaman" sur les réseaux sociaux, Lisala Folau, un charpentier en situation de handicap de 57 ans, était en train de peindre dans sa maison sur l’île d’Atala, lorsque son frère le prévient de l’arrivée imminente d’un tsunami, suite à l’irruption sous-marine du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situé à une soixantaine de kilomètres des côtes.

En raison de ses difficultés à se déplacer, l’homme ne parvient pas à s’enfuir. Alors que son frère et son neveu se portent à son secours, une vague déferle dans leur salon. Ils se retrouvent séparés. Une deuxième vague plus grosse encore emporte tout. Lisala Folau parvient à grimper sur un arbre, mais lorsqu’il tente de rejoindre la terre ferme, une vague encore plus grande, détruit sa maison, le happe et le rejette à la mer.

Dans la nuit, son fils tente de l’appeler ; Folau garde le silence pour de pas qu’il se mette en danger en lui venant en aide.

A la dérive, il s’accroche à un rondin d’arbre et échoue sur une première île. Il aperçoit alors une patrouille de police maritime, qui ne le voit pas.

Reparti en mer, son périple durera 27 heures en tout. Lisala Folau aura nagé 8 km, jusqu’à enfin rejoindre une autre petite île où des habitants lui sont finalement venue en aide.

La carte de sa dérive a été partagée sur les réseaux sociaux :