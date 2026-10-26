Le tueur du Zodiaque démasqué par l’intelligence artificielle ?

C’est l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire américaine. À la fin des années 1960, un mystérieux tueur en série, surnommé le Zodiaque, terrorise la Californie. Officiellement associé à cinq assassinats, il revendique jusqu’à 37 victimes. Particularité : il envoie régulièrement aux journaux des lettres accompagnées de messages cryptés, défiant les enquêteurs de découvrir son identité. Près de 60 ans plus tard, le mystère pourrait-il être résolu grâce à l’intelligence artificielle ?

71 millions de possibilités analysées

Comme le révèle le média Popular Mechanics, un enquêteur amateur américain, Alex Baber, affirme avoir utilisé l’IA pour déchiffrer l’un des messages du tueur, composé de seulement 13 caractères et précédé de la formule « Mon nom est… ». Son programme aurait exploré 71 millions de possibilités avant de faire émerger le nom d’un suspect : Marvin Skipton Margolis, également connu sous le nom de Marvin Merrill. L’enquêteur avance même un lien possible avec une autre affaire criminelle célèbre, celle du Dahlia noir, une jeune femme retrouvée assassinée à Los Angeles en 1947.

Mais cette découverte est loin de convaincre tout le monde. Plusieurs spécialistes de cryptographie contestent la fiabilité de cette méthode. Le problème ? Avec un message aussi court, de nombreuses combinaisons peuvent sembler correspondre à une identité. Et plus une intelligence artificielle teste de possibilités, plus elle risque de faire apparaître des coïncidences, sans véritable valeur probante.

À ce jour, aucune autorité judiciaire n’a confirmé l’identité proposée. Cette affaire illustre néanmoins le potentiel de l’intelligence artificielle dans les enquêtes criminelles. Capable d'analyser rapidement d'immenses quantités de données, de croiser des archives et de repérer des correspondances, elle pourrait permettre de rouvrir des pistes jusque-là inexploitées. Mais une distinction reste essentielle : l’IA peut aider à identifier un suspect, pas démontrer à elle seule sa culpabilité. Pour cela, il faut toujours des preuves indépendantes et vérifiables.

Le tueur du Zodiaque, lui, conserve donc officiellement son mystère.