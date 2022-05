Il trouve son café trop cher : il appelle la police qui lui donne raison

Les Italiens et le café, c’est une grande histoire d’amour ! Comme le relate le Guardian, un Florentin, scandalisé par le prix de son express décaféiné facturé à deux euros dans un établissement de la ville, a décidé tout bonnement… d’appeler la police ! En effet, l’homme a reproché à l'établissement Ditta Artigianale, réputé pour sa torréfaction, de ne pas avoir indiqué le prix derrière le comptoir alors que c'est obligatoire.

Une amende de 1.000 euros

Arrivée sur place, la police a donné raison au Florentin. Sanctionné, l’établissement a alors été contraint de s’acquitter d’une amende de 1.000 euros pour non-affichage des tarifs. De son côté, le propriétaire du lieu a expliqué que les prix étaient indiqués sur un support numérique, et que son café était à ce prix-là en raison de sa provenance : une petite plantation mexicaine. "Ils m'ont mis une amende parce que quelqu'un s'est offusqué de payer 2 euros un café décaféiné. Pouvez-vous le croire ? Encore aujourd'hui, quelqu'un peut s'énerver, appeler la police et nous mettre en difficulté à cause d'une loi désuète", s’est insurgé Francesco Sanapo sur les réseaux sociaux.