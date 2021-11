Matt Pehrson est un artiste employé comme tatoueur à la Zion Tattoo Company de St. George dans l’Utah (Etats-Unis). Sur sa page Instagram, il regroupe toutes ses réalisations ; des dessins très travaillés, avec beaucoup de détails. Récemment, une publication a particulièrement attiré l’attention des internautes.

Il y a quelques mois, le spécialiste a réalisé une impressionnante illusion d’optique sur la tête d’un client. Sur la photo (ci-dessous), l’homme semble en effet avoir un énorme trou béant au milieu du crâne. Pour arriver à ce résultat, Matt Pehrson a utilisé une technique d’ombres et a tracé des lignes noires épaisses qui se rétrécissent vers un point central afin de créer une illusion. Un travail de précision qui a demandé plusieurs heures…

Même s’il reste encore « beaucoup à faire sur ce tatouage », Matt Pehrson a déjà reçu de nombreux messages de félicitations de la part des internautes. « C’est l’illusion d’optique la plus démente que j’ai jamais vue ! », « C’est vraiment fantastique ! », « On a carrément l’impression qu’il a vraiment un trou dans la tête », peut-on lire sous la publication affichant plus de 12 000 mentions J’aime.