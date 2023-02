Ils courent pour promouvoir les dons d’organes

En France, 27 000 personnes vivent dans l’attente d’une greffe. Les délais sont longs et la crise sanitaire n’a rien arrangé. En 2020, les greffes ont chuté de 25%. Même si elles ont repris, elles sont encore bien en-dessous des chiffres de 2019. « Les besoins sont énormes et le nombre de personnes en liste d’attente continue de croître », explique Olivier Coustere, président de l’association Trans-Forme et organisateur de la course du cœur.

Celle-ci se déroule du 22 au 26 mars prochain. 270 personnes vont relier en courant Paris et la station des Arcs en 4 jours et 4 nuits. Ils seront notamment de passage le 24 mars dans l’Yonne, la Nièvre et la Saône-et-Loire. L’objectif, promouvoir les enjeux du don d’organes, de tissu et de moelle osseuse. En parallèle, les élèves des écoles primaires vont fabriquer des milliers de cœurs en papier, destiné aux unités de transplantation en guise d’encouragement pour les greffés et les personnes en attente de greffe.

Parmi les participants, on retrouve une équipe de greffés. « C’est important car pour certains ils ne pouvaient pas imaginer récemment participer à cette course, ce sont à leur façon des ambassadeurs du don d’organe », estime Olivier Coustere. « Ils sont là pour honorer le don reçu et pour donner de l’espoir à ceux qui attendent une greffe », résume l’organisateur de la course.