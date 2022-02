Ils restent bloqués dans une attraction pendant 6 heures à 37 mètres du sol à cause d’une panne (vidéo)

Énorme frayeur au sein du parc d'attractions Plopsaland en Belgique ! Ce samedi 19 février à 17h30, neuf visiteurs qui étaient montés faire un tour dans le manège “Ride to Happiness” sont restés coincés six heures dans les airs à la suite d’une panne du grand huit, comme l’a rapporté La Voix du Nord.

Une grue en dépannage

En effet, le manège s’est brutalement stoppé quelque temps après le départ, alors que les personnes se trouvaient dans les quatre wagons bloqués à 37 mètres de hauteur. Appelés sur les lieux pour secourir les personnes coincées, les sapeurs-pompiers n’ont malheureusement pas pu faire grand chose dans un premier temps. “Nos échelles ne faisant que 30 mètres de hauteur, il nous était impossible de pouvoir aller récupérer ces neuf personnes”, a en effet confié Kristoph Louagie, porte-parole des sapeurs-pompiers belges, au journal local.

Une entreprise de Bruges, située à une soixantaine de kilomètres du parc d’attractions, est donc venue avec une grue de 80 tonnes agrémentée d’un container afin de servir de nacelle pour descendre les visiteurs bloqués. Les fortes rafales de vent ont néanmoins rendu le sauvetage plus complexe. L’opération a d’ailleurs mobilisée plus d’une quarantaine de personnes et pas moins de huit ambulances.