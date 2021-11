Ils se marient sur Zoom sans s’être jamais rencontrés dans la vraie vie

« Nous sommes tombés amoureux 15 jours après avoir fait connaissance. Au début, nous étions simplement amis. (...) Tout s’est passé très vite. » a confié la mariée à Yahoo UK.

Ayse, une Britannique de 26 ans a rencontré sur Zoom son futur mari, Darrin, un Américain de 24 ans, durant le confinement en 2020.

Aujourd’hui, les deux tourtereaux virtuels ont décidé de se marier, même s’ils ne se sont jamais vus en chair et os dans la réalité... la faute aux restrictions sanitaires qui ont empêché leurs déplacements.

La cérémonie de mariage en visioconférence a été célébrée par un prêtre

Malgré les 5 heures de décalage horaire et les milliers de kilomètres qui les séparent Ayse et Darrin ont les mêmes soirées en couple que monsieur et madame Toutlemonde : ils regardent un film ou jouent en ligne. Quant à leur soirée en "amoureux" : « il lui arrive de commander mon repas et moi, je commande pour lui.... Sans se dire ce qu’on a choisi, pour se faire la surprise..., explique la jeune femme. D’autres fois, on se commande la même chose. Mais dans l’ensemble, on essaie simplement d’avoir du temps pour l’autre. »

Les mauvaises langues diraient : un mariage virtuel finalement aussi passionnant qu’un "vrai".