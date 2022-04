Ils se rendent à un mariage avec leurs enfants turbulents, les mariés les virent et leur envoient la facture

L’invitation était pourtant claire : les festivités se dérouleraient sans enfants. Des baby-sitters avaient même été recrutés pour s’occuper des petits à quelques minutes du lieu de l’évènement pour les parents qui n’avaient pas trouvé de moyen de garde. Pourtant, trois couples n’ont pas suivi la consigne des mariés et sont venus accompagnés de leurs progénitures, soit neufs bambins en tout.

Une facture salée

Furieux, les époux américains ont alors décidé de les mettre dehors, puis de leur envoyer la facture, comme ils l'expliquent sur le forum Reddit. "Mon mari et moi avons été clairs sur le fait que notre mariage serait sans enfants. J'ai une cousine qui a huit enfants et des membres de notre famille et des amis ont tous deux ou trois enfants. Ils sont mignons, mais le principal problème, c'est le prix. Notre salle facturait le même prix pour les enfants de plus de 2 ans et les adultes, soit 250 dollars (227 euros) par personne. Cela aurait doublé le tarif et notre salle n'était pas assez grande pour tous les enfants", a ainsi confié la mariée.

Des invités virés du mariage

"Mon mari était plus énervé que moi, car c'étaient des invités de son côté. Ses garçons d'honneur ont proposé de conduire les enfants à la garderie, mais ils ont refusé et ont fait une scène. Mon mari leur a dit qu'ils pouvaient rester tant que les enfants ne posaient pas de problème et que les parents payaient leur part", a-t-elle continué.

Malheureusement, certains enfants sont vite devenus ingérables au point d’hurler, et de jeter de la nourriture. "Des invités et des membres de l'équipe essayaient de les faire s'asseoir. À un moment, un enfant est allé sous ma robe, c'était trop bizarre. Je n'ai pas remarqué et j'ai failli trébucher. Mes demoiselles d'honneur m'ont fait remarquer que la nourriture qu'ils avaient lancée avait atterri sur ma robe de mariée, là j'en ai eu assez. J'ai lancé un regard à mon mari et il a récupéré les enfants, les a amenés à leurs parents et leur a demandé de partir définitivement", a expliqué la mariée avant de continuer : "Après le mariage, et c'est là que nous sommes peut-être en tort, nous avons envoyé la facture aux trois couples avec une lettre leur disant que nous avions passé un bon moment avec eux et en leur rappelant qu'ils avaient accepté de payer la part de leurs enfants non invités. Deux couples ont payé et étaient désolés, et ils ont même dit qu'ils comprenaient pourquoi nous ne pouvions pas inclure les enfants".

En revanche, le couple avec les enfants turbulents n’a pas réagi de la même façon. "Ils ont refusé de payer parce que nous leur avons demandé de partir avant le gâteau. Au lieu de présenter des excuses, ils nous ont passés un savon au téléphone. Je leur ai dit qu'ils devaient s'estimer heureux que je ne leur envoie pas la facture du pressing pour la robe. Mon mari a même dit que c'était la fin de leur amitié", a conclu la jeune femme.