Imagine Dragons en concert au château de Chambord !

Le Chambord Live revient pour une deuxième édition. Et c’est Imagine Dragons qui aura l’honneur le 8 septembre prochain de faire vibrer le château de Chambord ! Pour rappel, le Chambord Live, produit par AZ Prod, avait séduit 20 000 personnes l’été dernier, lors de la venue de Sting.

Le concert s’annonce d’ores et déjà inédit. Rares seront les occasions pour les fans de découvrir le groupe américain dans un tel décor. D’autant plus que le groupe ne sera en France que pour deux dates l'an prochain : Paris La Défense Aréna le 22 août et Chambord le 8 septembre !

La billetterie ouvrira officiellement le jeudi 1er décembre à 10h. Mais des préventes Ticketmaster seront proposées le mardi 29 novembre, à 10h. Côté tarifs, comptez entre 78,50€ et 133,50€ la place.

Réservations : chambordlive.com - az-prod.com, livenation.com & ticketmaster.fr / Tel. 02 47 31 15 33 & points de vente habituels.