Indochine en tournée... et à Orléans !

À vos agendas ! Indochine annonce 34 dates de concerts en 2025, dans le cadre d'une toute nouvelle tournée intitulée "Arena Tour". La formation rock fera donc le tour des grandes salles en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Deux dates sont alors prévues à l'Arena Co'Met d'Orléans : les 14 et 15 février 2025 !

Cette belle nouvelle accompagne on l'a dit la sortie d'un nouvel album, Babel Babel. Il s'agit du 14ème album studio du groupe, qui affiche quand même plus de 40 ans de carrière... ça en fait rêver plus d'un ! Les fans avaient pu avoir un avant-goût de ce nouveau disque avec le titre "Le Chant des cygnes".

Concernant cette nouvelle tournée, même si les tarifs ne sont pas encore connus, le groupe a fait savoir que les prix devraient être abordables ; entre 50 à 80 euros. Rendez-vous le 14 septembre à 10h pour l'ouverture de la billetterie !